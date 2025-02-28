Турнир WTA-500 в Мериде: результаты игрового дня с 27 на 28 февраля

В ночь с 27 на 28 февраля мск на хардовом турнире категории WTA-500 в мексиканской Мериде прошёл четвёртый игровой день. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами сыгранных матчей (курсивом выделены победители).

Теннис. WTA-500, Мерида. Результаты игрового дня с 27 на 28 февраля мск

Эмилиана Аранго (Колумбия) — Франческа Джонс (Великобритания) — 3:6, 6:3, 3:4, отказ Джонс.

— Франческа Джонс (Великобритания) — 3:6, 6:3, 3:4, отказ Джонс. Ребекка Шрамкова (Словакия) — Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия, 3) — 7:6 (10:8), 6:3.

— Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия, 3) — 7:6 (10:8), 6:3. Магда Линетт (Польша) — Зейнеп Сёнмез (Турция) — 3:6, 1:3, отказ Линетт.

— 3:6, 1:3, отказ Линетт. Эмма Наварро (США, 1) — Петра Мартич (Хорватия) — 6:1, 6:2.

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