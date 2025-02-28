Турнир WTA-250 в Остине: результаты игрового дня с 27 на 28 февраля

В ночь с 27 на 28 февраля мск на хардовом турнире категории WTA-250 в городе Остин (США, штат Техас) прошёл четвёртый игровой день. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатами (курсивом выделены победители матчей).

Теннис. WTA-250, Остин (США). Результаты игрового дня с 27 на 28 февраля мск:

Сорана Кырстя (Румыния) — Диана Шнайдер (Россия) — 6:3, 2:6, 6:4;

Маккартни Кесслер (США) — Кристина Букша (Испания) — 5:7, 6:3, 7:6 (7:4);

Сюзан Ламенс (Нидерланды) — Гретье Миннен (Бельгия) — 1:6, 0:6;

Кэролайн Доулхайд (США) — Варвара Грачёва (Франция) — 5:7, 6:2, 6:2.

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