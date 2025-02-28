Денис Шаповалов победил Маркоса Гирона и вышел в полуфинал турнира ATP-500 в Акапулько

В ночь с 27 на 28 февраля мск на хардовом мужском теннисном турнире категории ATP-500 в мексиканском Акапулько завершился матч 1/4 финала, в котором встретились 32-я ракетка мира Денис Шаповалов, представляющий Канаду (девятый посев на турнире), и 52-й в рейтинге ATP Маркос Гирон из США. Игра завершилась победой Шаповалова в трёх сетах — 4:6, 6:3, 6:2.

Продолжительность матча составила 2 часа 12 минут. Шаповалов трижды подал навылет и допустил три двойные ошибки, реализовав 5 из 10 брейк-пойнтов. Гирон выполнил два эйса при отсутствии двойных ошибок и выиграл три брейк-пойнта из пяти заработанных.

В полуфинале турнира ATP-500 в Акапулько Денис Шаповалов встретится с победителем матча Алехандро Давидович-Фокина (Испания, 48-й в рейтинге) — Родриго Пачеко Мендес (Мексика, 356-й в рейтинге).

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