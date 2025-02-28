Денис Шаповалов победил Маркоса Гирона и вышел в полуфинал турнира ATP-500 в Акапулько

В ночь с 27 на 28 февраля мск на хардовом мужском теннисном турнире категории ATP-500 в мексиканском Акапулько завершился матч 1/4 финала, в котором встретились 32-я ракетка мира Денис Шаповалов, представляющий Канаду (девятый посев на турнире), и 52-й в рейтинге ATP Маркос Гирон из США. Игра завершилась победой Шаповалова в трёх сетах — 4:6, 6:3, 6:2.
|1
|2
|3
|
|6
|6
|
|3
|2
Продолжительность матча составила 2 часа 12 минут. Шаповалов трижды подал навылет и допустил три двойные ошибки, реализовав 5 из 10 брейк-пойнтов. Гирон выполнил два эйса при отсутствии двойных ошибок и выиграл три брейк-пойнта из пяти заработанных.
В полуфинале турнира ATP-500 в Акапулько Денис Шаповалов встретится с победителем матча Алехандро Давидович-Фокина (Испания, 48-й в рейтинге) — Родриго Пачеко Мендес (Мексика, 356-й в рейтинге).
Видео: Даниил Медведев и Денис Шаповалов тренируются на пляже в Женеве
- 28 февраля 2025
-
09:16
-
08:48
-
08:30
-
07:19
-
07:13
-
06:54
-
04:41
-
02:46
-
00:23
-
00:14
- 27 февраля 2025
-
23:50
-
23:39
-
23:31
-
23:16
-
22:51
-
22:51
-
22:37
-
22:36
-
21:32
-
21:14
-
21:05
-
20:54
-
20:36
-
20:10
-
19:59
-
19:49
-
19:22
-
18:48
-
18:25
-
17:23
-
16:00
-
15:34
-
15:02
-
14:30
-
13:52