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Денис Шаповалов — Маркос Гирон, результат матча 28 февраля 2025, счет 2:1 (4:6, 6:3, 6:2), 1/4 финала ATP-500 в Акапулько

Денис Шаповалов победил Маркоса Гирона и вышел в полуфинал турнира ATP-500 в Акапулько
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В ночь с 27 на 28 февраля мск на хардовом мужском теннисном турнире категории ATP-500 в мексиканском Акапулько завершился матч 1/4 финала, в котором встретились 32-я ракетка мира Денис Шаповалов, представляющий Канаду (девятый посев на турнире), и 52-й в рейтинге ATP Маркос Гирон из США. Игра завершилась победой Шаповалова в трёх сетах — 4:6, 6:3, 6:2.

Акапулько. 1/4 финала
28 февраля 2025, пятница. 05:35 МСК
Денис Шаповалов
32
Канада
Денис Шаповалов
Д. Шаповалов
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		6 6
6 		3 2
         
Маркос Гирон
52
США
Маркос Гирон
М. Гирон

Продолжительность матча составила 2 часа 12 минут. Шаповалов трижды подал навылет и допустил три двойные ошибки, реализовав 5 из 10 брейк-пойнтов. Гирон выполнил два эйса при отсутствии двойных ошибок и выиграл три брейк-пойнта из пяти заработанных.

В полуфинале турнира ATP-500 в Акапулько Денис Шаповалов встретится с победителем матча Алехандро Давидович-Фокина (Испания, 48-й в рейтинге) — Родриго Пачеко Мендес (Мексика, 356-й в рейтинге).

Календарь ATP-500 в Акапулько
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