Турнир ATP-500 в Дубае: расписание игрового дня 28 февраля

Сегодня, 28 февраля, состоятся полуфинальные матчи на хардовом турнире категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч пятого игрового дня.

Теннис. ATP-500, Дубай. 1/2 финала, 28 февраля (время московское):

16:00. Кентен Алис (Франция, Q) — Феликс Оже-Альяссим (Канада);

18:00. Таллон Грикспор (Нидерланды) — Стефанос Циципас (Греция, 4).

В 1/4 финала турнира в Дубае россиянин Даниил Медведев потерпел поражение от нидерландца Таллона Грикспора со счётом 6:2, 6:7 (7:9), 5:7.

Турнир в Дубае проходит с 24 февраля по 1 марта. Действующим чемпионом соревнований является французский теннисист Уго Умбер. Призовой фонд турнира в этом году составил $ 3 237 670.