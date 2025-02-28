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Турнир WTA-500 в Мериде: расписание игрового дня с 28 февраля на 1 марта

Турнир WTA-500 в Мериде: расписание игрового дня с 28 февраля на 1 марта
Паула Бадоса
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С вечера 28 февраля и до первой половины дня 1 марта в Мериде (Мексика) пройдут матчи очередного игрового дня на хардовом турнире категории WTA-500. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч 1/4 финала турнира.

Теннис. WTA-500, Мерида. 1/8 финала (время — московское):

28 февраля:
19:00. Эмилиана Аранго (Колумбия, Q) — Ребекка Шрамкова (Словакия);
23:00. Майя Джойнт (Австралия, Q) — Элина Аванесян (Армения).

1 марта:
3:00. Эмма Наварро (США, 1) — Зейнеп Сёнмез (Турция, WC);
4:00. Дарья Сэвилл (Австралия, Q) — Паула Бадоса (Испания, 1).

Действующей чемпионкой соревнований в Мериде является представительница Турции Зейнеп Сёнмез. В прошлогоднем финале она обыграла американку Энн Ли со счётом 6:2, 6:1.

Календарь турнира в Мериде
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