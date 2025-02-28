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Турнир ATP-500 в Акапулько: результаты игрового дня 28 февраля

Турнир ATP-500 в Акапулько: результаты игрового дня 28 февраля
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Сегодня, 28 февраля, прошли очередные матчи на хардовом турнире категории АТР-500 в мексиканском Акапулько. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами соревновательного дня.

Теннис. АТР-500, Акапулько. 1/4 финала:

  • Брэндон Накашима (США) — Давид Гоффен (Бельгия) — 7:6 (7:4), 6:2.
  • Лёнер Тин (США) — Томаш Махач (Чехия) — 3:6, 5:7.
  • Денис Шаповалов (Канада) — Маркос Гирон (США) — 4:6, 6:3, 6:2.
  • Алехандро Давидович-Фокина (Испания) — Родриго Пачеко Мендес (Мексика, WC) — 6:2, 6:2.

Турнир в Акапулько с призовым фондом $ 2 585 410 проходит с 24 февраля по 1 марта. Действующим чемпионом соревнований является австралийский теннисист Алекс де Минор.

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