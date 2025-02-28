Стали известны все полуфиналисты турнира АТР-500 в Акапулько
Сегодня, 28 февраля, состоялись четвертьфинальные матчи на хардовом турнире категории АТР-500 в мексиканском Акапулько. Стали известны все полуфиналисты соревнований в Мексике.
Таким образом, в полуфиналах турнира в Акапулько сыграют:
- Томаш Махач (Чехия, 8-й сеяный) — Брэндон Накашима (США);
- Денис Шаповалов (Канада, 9) — Алехандро Давидович-Фокина (Испания).
Турнир в Акапулько с призовым фондом $ 2 585 410 проходит с 24 февраля по 1 марта. Действующим чемпионом соревнований является австралийский теннисист Алекс де Минор. В прошлогоднем финале он в двух сетах обыграл норвежца Каспера Рууда — 6:4, 6:4.
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