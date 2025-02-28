Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Стали известны все полуфиналисты турнира АТР-500 в Акапулько

Стали известны все полуфиналисты турнира АТР-500 в Акапулько
Комментарии

Сегодня, 28 февраля, состоялись четвертьфинальные матчи на хардовом турнире категории АТР-500 в мексиканском Акапулько. Стали известны все полуфиналисты соревнований в Мексике.

Таким образом, в полуфиналах турнира в Акапулько сыграют:

  • Томаш Махач (Чехия, 8-й сеяный) — Брэндон Накашима (США);
  • Денис Шаповалов (Канада, 9) — Алехандро Давидович-Фокина (Испания).

Турнир в Акапулько с призовым фондом $ 2 585 410 проходит с 24 февраля по 1 марта. Действующим чемпионом соревнований является австралийский теннисист Алекс де Минор. В прошлогоднем финале он в двух сетах обыграл норвежца Каспера Рууда — 6:4, 6:4.

Материалы по теме
Топ-5 сеяных отравились и вылетели с Акапулько. Зверев устроил демарш в стиле Медведева
Топ-5 сеяных отравились и вылетели с Акапулько. Зверев устроил демарш в стиле Медведева
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android