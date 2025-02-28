Экс-тренер Серены Уильямс сравнила Мирру Андрееву с Роджером Федерером

Экс-тренер американки Серены Уильямс бывшая первая ракетка мира в парном разряде австралийка Рене Стаббс сравнила 17-летнюю россиянку Мирру Андрееву с 20-кратным победителем турниров «Большого шлема» швейцарцем Роджером Федерером.

«Андреева похожа на Роджера Федерера, когда тот выступал в юниорах. Он был психом, а потом стал играть в профессионалах и очень быстро понял: «О… это не работает», — рассказала Стаббс в своём подкасте.

Напомним, на прошлой неделе Мирра Андреева выиграла хардовый турнир категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ). Она стала самой молодой теннисисткой, выигравшей турнир такого уровня.