Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Экс-тренер Серены Уильямс сравнила Мирру Андрееву с Роджером Федерером

Экс-тренер Серены Уильямс сравнила Мирру Андрееву с Роджером Федерером
Комментарии

Экс-тренер американки Серены Уильямс бывшая первая ракетка мира в парном разряде австралийка Рене Стаббс сравнила 17-летнюю россиянку Мирру Андрееву с 20-кратным победителем турниров «Большого шлема» швейцарцем Роджером Федерером.

«Андреева похожа на Роджера Федерера, когда тот выступал в юниорах. Он был психом, а потом стал играть в профессионалах и очень быстро понял: «О… это не работает», — рассказала Стаббс в своём подкасте.

Напомним, на прошлой неделе Мирра Андреева выиграла хардовый турнир категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ). Она стала самой молодой теннисисткой, выигравшей турнир такого уровня.

Материалы по теме
Мирра Андреева объяснила, почему пересматривала матч Федерера на победном турнире в Дубае
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android