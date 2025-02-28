«Иногда Мэдисон была психопаткой на корте». Стаббс — о схожести Мирры Андреевой и Киз

Экс-тренер американки Серены Уильямс, бывшая первая ракетка мира в парном разряде австралийка Рене Стаббс рассказала о схожести поведения на корте 17-летней россиянки Мирры Андреевой и победительницы Australian Open — 2025 американки Мэдисон Киз.

«Мирра Андреева для меня во многом похожа на Мэдисон Киз. Временами американка была такой психопаткой на корте, и я думала: «Неужели она когда-нибудь справится с этим?» А теперь Мэдисон выглядит как совершенно другой игрок», — рассказала Стаббс в своём подкасте.

Напомним, на прошлой неделе Мирра Андреева выиграла хардовый турнир категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ). Она стала самой молодой теннисисткой, выигравшей турнир такого уровня.