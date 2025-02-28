Фабрис Санторо рассказал, в чём Вавринка превосходит Цонгу, Монфиса, Гаске и Симона

Двукратный победитель турниров «Большого шлема» в парном разряде француз Фабрис Санторо высказался о карьере швейцарского теннисиста экс третьей ракетки мира Стэне Вавринки.

«Титулы говорят сами за себя: Стэн был лучше Цонги, Монфиса, Гаске и Симона. Но если вы спросите, думал ли я так же в начале его карьеры, я отвечу вам «нет». Теперь, когда он выиграл три турнира «Большого шлема», да. Стэн был лучше. Он талантливее Жо или Гаэля? Нет. Он более сильный игрок? Да. Это не обсуждается», — рассказал Санторо в подкасте Air Open.

39-летний Вавринка — олимпийский чемпион 2008 года, трёхкратный победитель турниров «Большого шлема» (Открытый чемпионат Австралии — 2014, Открытый чемпионат Франции — 2015, Открытый чемпионат США — 2016) в одиночном разряде. Французские теннисисты Жо-Вильфрид Цонга, Жиль Симон (закончили карьеру), Ришар Гаске и Гаэль Монфис ни разу не выиграли турнир «Большого шлема».