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Циципас — о победе над Берреттини в Дубае: рад, что публика была на моей стороне

Циципас — о победе над Берреттини в Дубае: рад, что публика была на моей стороне
Стефанос Циципас
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Греческий теннисист Стефанос Циципас прокомментировал победу в 1/4 финала турнира в Дубае (ОАЭ) над итальянцем Маттео Берреттини. Счёт — 7:6 (7:5), 1:6, 6:4 в пользу грека.

— Прекрасное чувство — снова пройти так далеко на турнире. Я улыбаюсь от осознания того, что сыграл в хороший теннис и дошёл до полуфинала одного из самых важных турниров ATP-500. Это был сложный матч, в котором было много взлётов и падений. Чувствовал, что в первом сете приложил большие усилия, и в итоге забрал его, но уже во втором я не справился, что было довольно плохо. Немного странно, но во время игры я ощущал, что у меня внутри происходят какие-то ментальные битвы.

— Это был напряжённый матч, когда любой удар мог всё изменить?
— Да, определённо так. Всё дело в подаче. Было много сложных моментов и возможностей сделать брейк, особенно у него. Очень рад, что удалось выполнить свою работу, а также тому, что публика была на моей стороне, — сказал теннисист в интервью на корте.

Дубай (м). 1/4 финала
27 февраля 2025, четверг. 21:15 МСК
Стефанос Циципас
11
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 7 		1 6
6 5 		6 4
         
Маттео Берреттини
30
Италия
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