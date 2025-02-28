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«У него не очень хорошие руки». Санторо — о том, чего не хватает Звереву для победы на ТБШ

«У него не очень хорошие руки». Санторо — о том, чего не хватает Звереву для победы на ТБШ
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Двукратный победитель турниров «Большого шлема» в парном разряде француз Фабрис Санторо рассказал, что не хватает немецкому теннисисту Александру Звереву для того, чтобы стать первой ракеткой мира или выиграть ТБШ.

«У него очень много качеств, он очень хороший чемпион, но у него не очень хорошие руки. Ему неудобно, и, к сожалению, когда он принимает удары от Алькараса или Синнера, он не может сделать хороший ответ.

Когда ты такой сильный и не играешь в корте, тебе трудно выйти из своей зоны комфорта. Зверев должен сказать себе: «Хорошо, я могу быть более агрессивным», — рассказал Санторо в подкасте Air Open.

В данный момент Зверев является второй ракеткой мира. Для того чтобы обойти дисквалифицированного итальянца Янника Синнера, ему необходимо выиграть два из трёх «Мастерсов» (Индиан-Уэллс, Майами, Монте-Карло) и стать финалистом в третьем из них.

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