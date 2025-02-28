«Это обман спорта». 83-летний член Международного зала теннисной славы — о деле Синнера

Первый представитель Румынии, включённый в Международный зал теннисной славы, 83-летний Ион Тириак высказался о скандале вокруг трёхкратного чемпиона турниров «Большого шлема», первой ракетки мира итальянца Янника Синнера, связанном с его трёхмесячным отстранением за допинг.

«В тот день, когда ВАДА приняло первое так называемое исключение для спортсменов, принимающих вещества из чёрного списка, мошенничество было полностью легализовано. Система рухнула. Есть тысячи спортсменов, и, вероятно, сотни в теннисе, у которых есть до 14 или 15 исключений и у которых до сих пор нет положительного результата теста. Это обман спорта, обман самого себя, обман своих коллег-конкурентов и обман общественности. Игра подстроена, друзья мои, и подстроена глубоко внутри», — приводит слова Тириака TennisUpTodate со ссылкой на L’Équipe.

Напомним, в марте 2024 года Синнер дважды сдал положительный тест на стероид клостебол. Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) признало его невиновным, однако ВАДА подало апелляцию, которую Спортивный арбитражный суд (CAS) должен был рассмотреть в апреле 2025 года. Но уже 15 февраля ВАДА объявило, что заключило с Синнером мировое соглашение, по которому его отстранили на три месяца, а агентство отозвало свою апелляцию.