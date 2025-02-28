Феликс Оже-Альяссим: надеюсь, что попаду в топ-10 к концу года

Канадский теннисист 21-я ракетка мира Феликс Оже-Альяссим заявил, что рассчитывает попасть в топ-10 мирового рейтинга к концу сезона-2025.

«Надеюсь, что к концу этого года я буду близок к топ-10, возможно, даже это произойдёт перед Турином. Это был бы отличный год.

Когда ты последовательно выступаешь на турнирах и доминируешь над игроками, ты начинаешь подходить к турнирам «Большого шлема» с другой уверенностью. Я иду на каждый «Шлем» с желанием победить и верю, что у меня получится. Другое дело, когда ты много раз выиграл на турнирах ATP. Именно такой образ мышления я и пытаюсь выработать. Если всё удастся, то в ближайшие несколько лет у меня будет шанс поднять один из этих больших трофеев над своей головой», — сказал теннисист на пресс-конференции.