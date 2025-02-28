Выставочный турнир в Лас-Вегасе, в котором должен был играть Синнер, может не состояться

Выставочный турнир MGM Rewards Slam в Лас-Вегасе (США), запланированный на 1 и 2 марта, может быть перенесён из-за дисквалификации первой ракетки мира ATP Янника Синнера и снятия ряда ведущих игроков.

Вторая ракетка мира Александр Зверев и американский теннисист Томми Пол, скорее всего, не смогут участвовать в турнире из-за пищевого отравления, полученного на Mexican Open — 2025 в Акапулько. Норвежец Каспер Рууд, который должен был заменить Синнера, также подхватил инфекцию — на турнире в Мексике.

На выставочном турнире в Лас-Вегасе также запланированы матчи между восьмикратным победителем турниров «Большого шлема» американцем Андре Агасси и его соотечественником Мэрди Фишем и первого номера рейтинга WTA Арины Соболенко из Беларуси против японской теннисистки Наоми Осаки.