Анастасия Павлюченкова пропустит турнир WTA-1000 в Индиан-Уэллсе

38-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Павлюченкова не сможет принять участие в турнире категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе из-за вирусной инфекции. Россиянка подхватила вирус на Australian Open — 2025, из-за чего она пропустила часть турниров на Ближнем Востоке, а теперь и «тысячник» в США.

«К сожалению, я всё ещё не в том состоянии, в котором должна быть, и мне придётся сняться с Индиан-Уэллса. Сделаю сё возможное, чтобы как можно быстрее восстановиться и быть готовой к Майами. Спасибо за поддержку, мне не терпится быстрее вернуться на корт», — написала Павлюченкова на своей странице в соцсетях.

Хардовый турнир WTA-1000 в Индиан-Уэллсе пройдёт с 5 по 16 марта. «Тысячник» в Майами запланирован на 18-29 марта.