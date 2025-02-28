Грикспор — о матче с Медведевым: думал, что уже должен был лететь в Индиан-Уэллс

47-я ракетка мира нидерландский теннисист Таллон Грикспор с иронией отреагировал на неожиданную победу над россиянином Даниилом Медведевым. Он одолел первую ракетку России со счётом 2:6, 7:6 (9:7), 7:5.

«Когда я выиграл второй сет, то удивился тому, что я ещё нахожусь на этом турнире. Наверное, я уже должен был лететь в Индиан-Уэллс», — сказал теннисист на пресс-конференции.

Встреча Медведева с Грикспором продлилась 2 часа и 40 минут. В её рамках Даниил 15 раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 14 заработанных.

Турнир в Дубае (ОАЭ) проходит с 24 февраля по 1 марта. Действующим чемпионом соревнований является французский теннисист Уго Умбер.