Шамиль Тарпищев рассказал, что посоветовал Диане Шнайдер не есть много сладкого

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев рассказал, что посоветовал Диане Шнайдер не злоупотреблять сладким.

«Да, судя по всему, она прислушалась. Хотя я её не вижу постоянно. Диане важно расти в профессиональном плане и держать форму Вообще, сладости — это проблема для теннисистов, многие могли бы играть гораздо лучше, если бы отказались от этого», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

20-летняя Шнайдер — 13-я ракетка мира, в её активе четыре победы на турнирах WTA в одиночном разряде. Лучшим результатом теннисистки на турнирах «Большого шлема» является выход в четвёртый круг Открытого чемпионата США. В 2024 году она в паре с Миррой Андреевой взяла серебро Олимпийских игр.