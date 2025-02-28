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Шамиль Тарпищев рассказал, что посоветовал Диане Шнайдер не есть много сладкого

Шамиль Тарпищев рассказал, что посоветовал Диане Шнайдер не есть много сладкого
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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев рассказал, что посоветовал Диане Шнайдер не злоупотреблять сладким.

«Да, судя по всему, она прислушалась. Хотя я её не вижу постоянно. Диане важно расти в профессиональном плане и держать форму Вообще, сладости — это проблема для теннисистов, многие могли бы играть гораздо лучше, если бы отказались от этого», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

20-летняя Шнайдер — 13-я ракетка мира, в её активе четыре победы на турнирах WTA в одиночном разряде. Лучшим результатом теннисистки на турнирах «Большого шлема» является выход в четвёртый круг Открытого чемпионата США. В 2024 году она в паре с Миррой Андреевой взяла серебро Олимпийских игр.

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