Пресс-служба турнира в Индиан-Уэллсе — о Соболенко: создана, чтобы быть в центре внимания

Пресс-служба «Мастерса» в Индиан-Уэллсе подтвердила участие трёхкратной чемпионки турниров «Большого шлема», первой ракетки мира белорусской теннисистки Арины Соболенко, опубликовав пост в социальных сетях. «Тысячник» пройдёт с 5 по 16 марта.

«Cоздана для того, чтобы быть в центре внимания», — подписала фото Соболенко пресс-служба турнира.

На прошедшем турнире WTA-1000 в Дубае (ОАЭ) Соболенко (1) со счётом 3:6, 2:6 уступила 38-й ракетке мира из Дании Кларе Таусон. Соревнования выиграла россиянка Мирра Андреева. Отметим, белорусская теннисистка ещё ни разу не побеждала на грядущих соревнованиях в Индиан-Уэллсе.