Мать Руне — о деле Синнера: они не могут сидеть в изоляции и есть органические бананы

Мать 13-й ракетки мира датчанина Хольгера Руне, Анеке Руне, высказалась о допинг-деле первой ракетки мира итальянца Янника Синнера.

«Если вы немного почитаете о клостеболе, то увидите, как пугающе легко он может быть передан другим людям, если его использовало третье лицо. Это, на мой взгляд, едва ли не самое страшное в этом деле. Подумайте о том, скольким фанатам вы «даёте пять», к каким поверхностям прикасаетесь.

Сейчас клостебол — это рецептурный препарат в большинстве стран, и поэтому риск его передачи невелик. Но не в Италии. Это должно быть следствием всех тех случаев, которые у них были, чтобы защитить своих спортсменов. Но могут быть и другие вещества, которые также легко передаются, и поэтому важно обратить внимание на нижние предельные значения, чтобы спортсмены не оказались в полной изоляции.

Недавно я читала о спортсмене, у которого нашли следы вещества, содержащегося в крепком алкоголе, но которое само по себе может повышать работоспособность. Есть также стейки. Корова съела стероиды, а потом это обнаруживается в тестах — проблема, с которой столкнулись несколько спортсменов.

Они не могут сидеть в изоляции от всех людей и целый день есть органические бананы, опасаясь, что тест покажет 0,00000000001 следов чего-то.

Я лично думаю, что три месяца и год обработки — это слишком долго. Не настолько хорошо знаю детали каждого конкретного случая, чтобы сказать, насколько это разумно.

Как я поняла, бо́льшая часть критики спортсменов заключается в том, что в отдельных случаях, когда речь идёт о явных несчастных случаях, а не об умышленном применении допинга, существуют такие разные рекомендации.

Но я также думаю, что это одна из областей, как и предельные значения, на которые ВАДА и ITIA должны обратить внимание после недавних случаев; например, для подтверждения наличия или отсутствия отравления не должно требоваться более X дней, чтобы спортсмены могли быстро возобновить свою карьеру, а не сидеть в течение года из-за того, что какие-то офисные люди напутали с анализами с 0,000000001 мг», — приводит слова Анеке Руне Ekstra Bladet.