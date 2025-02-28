Беккер: болею за «Баварию» почти 50 лет, любовь сохранилась по сей день

Победитель шести турниров «Большого шлема», бывший немецкий теннисист Борис Беккер рассказал, почему с юных лет решил поддерживать ФК «Бавария».

«На самом деле я болею за «Баварию» уже более 40 лет, почти 50. Когда я был маленьким мальчиком в Леймене, моим любимым клубом был не «Карлсруэ», «Штутгарт» или «Франкфурт», а «Бавария». Это, конечно, заслуга таких игроков, как Беккенбауэр, Хёнесс и Брайтнер. Любовь сохранилась по сей день», — сказал Беккер на мероприятии в честь 125-летия клуба.

Мюнхенская «Бавария» занимает первое место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги после 23 туров. В активе команды 58 очков, что на восемь больше, чем у ближайшего преследователя — «Байера». В Лиге чемпионов УЕФА подопечные Венсана Компани квалифицировали в 1/8 финала, одолев по сумме двух матчей «Селтик» (2:1, 1:1).