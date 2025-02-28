Циципас: лучший трюк — контролировать свои эмоции и не реагировать на всё подряд

Двукратный финалист турниров «Большого шлема», 11-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас опубликовал пост о контроле эмоций на своей странице в социальных сетях.

«Лучший трюк — контролировать свои эмоции и не реагировать на всё подряд», — написал Циципас на своей странице в социальных сетях.

Вчера, 27 февраля, Стефанос Циципас вышел в полуфинал турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ). В четвертьфинальном матче Циципас (4) со счётом 7:6 (7:5), 1:6, 6:4 обыграл 30-ю ракетку мира из Италии Маттео Берреттини. Сегодня, 28 февраля, за выход в финал соревнований Циципас сразится с 47-й ракеткой мира из Нидерландов Таллоном Грикспором.