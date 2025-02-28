Шаповалов в матче с Гироном установил самую длинную серию побед в карьере на уровне ATP
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32-я ракетка мира канадский теннисист Денис Шаповалов в четвертьфинале турнира ATP-500 в Акапулько одержал восьмую победу подряд. Это самая длинная победная серия в карьере канадца на уровне ATP.
Акапулько. 1/4 финала
28 февраля 2025, пятница. 05:35 МСК
32
Денис Шаповалов
Д. Шаповалов
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6
|6
|
|3
|2
52
Маркос Гирон
М. Гирон
В 1/4 финала Шаповалов обыграл 52-ю ракетку мира американца Маркоса Гирона со счётом 4:6, 6:3, 6:2. За выход в полуфинал канадец поспорит с испанцем Алехандро Давидович-Фокиной.
Турнир в Акапулько с призовым фондом $ 2 585 410 проходит с 24 февраля по 1 марта. Действующим чемпионом соревнований является австралийский теннисист Алекс де Минор. В прошлогоднем финале он в двух сетах одолел норвежца Каспера Рууда — 6:4, 6:4.
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