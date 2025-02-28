Оже-Альяссим вышел в финал турнира ATP-500 в Дубае, одержав волевую победу над Алисом

21-я ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим вышел в финал хардового турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ). В 1/2 финала он в трёх сетах обыграл 77-ю ракетку мира французского теннисиста Кентена Алиса со счётом 5:7, 6:4, 6:3.

Матч продолжался 2 часа 16 минут. За это время Оже-Альяссим выполнил 10 подач навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Алиса пять эйсов, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из девяти.

Соперником Оже-Альяссима в финале турнира в Дубае станет победитель встречи между греком Стефаносом Циципасом и представителем Нидерландов Таллоном Грикспором.