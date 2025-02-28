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Оже-Альяссим вышел в финал турнира ATP-500 в Дубае, одержав волевую победу над Алисом

Оже-Альяссим вышел в финал турнира ATP-500 в Дубае, одержав волевую победу над Алисом
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21-я ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим вышел в финал хардового турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ). В 1/2 финала он в трёх сетах обыграл 77-ю ракетку мира французского теннисиста Кентена Алиса со счётом 5:7, 6:4, 6:3.

Дубай (м). 1/2 финала
28 февраля 2025, пятница. 16:10 МСК
Кентен Алис
77
Франция
Кентен Алис
К. Алис
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 		4 3
5 		6 6
         
Феликс Оже-Альяссим
21
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим

Матч продолжался 2 часа 16 минут. За это время Оже-Альяссим выполнил 10 подач навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Алиса пять эйсов, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из девяти.

Соперником Оже-Альяссима в финале турнира в Дубае станет победитель встречи между греком Стефаносом Циципасом и представителем Нидерландов Таллоном Грикспором.

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