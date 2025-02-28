Феликс Оже-Альяссим вернётся в топ-20 рейтинга ATP по итогам турнира в Дубае
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21-я ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим вернётся в топ-20 рейтинга ATP по итогам успешного выступления на хардовом турнире категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ).
Дубай (м). 1/2 финала
28 февраля 2025, пятница. 16:10 МСК
77
Кентен Алис
К. Алис
Окончен
1 : 2
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21
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Сегодня, 28 февраля, представитель Канады вышел в финал турнира, в трёх сетах обыграв 77-ю ракетку мира французского теннисиста Кентена Алиса. Встреча завершилась со счётом 5:7, 6:4, 6:3. Оже-Альяссим проведёт 18-й финал в карьере и третий – в 2025 году.
Соперником Оже-Альяссима в финале турнира категории ATP-500 в Дубае станет победитель встречи между греком Стефаносом Циципасом и представителем Нидерландов Таллоном Грикспором.
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