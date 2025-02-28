Феликс Оже-Альяссим вернётся в топ-20 рейтинга ATP по итогам турнира в Дубае

21-я ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим вернётся в топ-20 рейтинга ATP по итогам успешного выступления на хардовом турнире категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ).

Сегодня, 28 февраля, представитель Канады вышел в финал турнира, в трёх сетах обыграв 77-ю ракетку мира французского теннисиста Кентена Алиса. Встреча завершилась со счётом 5:7, 6:4, 6:3. Оже-Альяссим проведёт 18-й финал в карьере и третий – в 2025 году.

Соперником Оже-Альяссима в финале турнира категории ATP-500 в Дубае станет победитель встречи между греком Стефаносом Циципасом и представителем Нидерландов Таллоном Грикспором.