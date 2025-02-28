«Всё дело в позитивном настрое». Оже-Альяссим — о выходе в финал турнира в Дубае

21-я ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим прокомментировал победу над 77-й ракеткой мира Кентеном Алисом из Франции в полуфинале турнира ATP-500 в Дубае (ОАЭ).

«Не знаю, как я сегодня справился. На этой неделе играл только в трёх сетах, и мы оба чувствовали себя немного уставшими. Всё дело в позитивном настрое, думаю, каждый может с этим справиться. Когда у нас трудный день, нужно просто поговорить с собой и сохранять позитивный настрой. У меня это получилось, и я глубоко погрузился в себя физически, так что очень рад, что сегодня это принесло свои плоды.

Всегда непросто, когда приезжаешь из Дохи, чувствуешь себя немного уставшим. Но это одинаковый вызов для всех, вот что интересно. Всё дело в том, кто будет острее, когда это нужно, и выиграет важные очки. Это непросто, однако я чувствую всё бо́льшую уверенность в том, что у меня есть решения, чтобы пройти через такие матчи», — приводит слова Оже-Альяссима официальный сайт ATP.

Матч Оже-Альяссима и Алиса завершился со счётом 5:7, 6:4, 6:3 в пользу канадца. В финале он сыграет с победителем встречи Таллон Грикспор (Нидерланды) — Стефанос Циципас (Греция).