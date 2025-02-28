«Как вы это придумали? И кто одобрил?» Младенович раскритиковала новый логотип WTA

Чемпионка Australian Open — 2020 в парном разряде французская теннисистка Кристина Младенович раскритиковала новый логотип, который представила Женская теннисная ассоциация (WTA).

«Интересно, как вы это придумали? И кто одобрил? Зелёный и белый? Никаких теннисных деталей? Что это символизирует? Предыдущий логотип был намного лучше», — написала Младенович в социальных сетях.

Логотип WTA стал более минималистичным, однако он выполнен в ярком цвете зелёного оттенка. В пресс-релизе организации заявлено, что новый стиль WTA, сформированный игроками, болельщиками и партнёрами по всему миру, призван усилить влияние организации как лидера в индустрии спорта и развлечений.