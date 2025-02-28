«Не выглядит спокойной». Дэвенпорт высказалась о психологических трудностях Иги Швёнтек

Бывшая теннисистка, экс первая ракетка мира Линдсей Дэвенпорт из США высказалась о выступлении второго номера мирового рейтинга представительницы Польши Иги Швёнтек в текущем сезоне.

«Её главные трудности – психологические. Она свежая? Она уверена в себе? Верит ли она в то, что может показать лучший теннис и выиграть титул? Есть игроки, которые всё время демонстрируют эмоции. И если посмотреть Иге в глаза, всё становится понятно. Она стрессует на корте. Я не знаю, дело ли в том, что нет результатов, или в смене тренера. Это лишь рассуждения. Она не выглядит спокойной. Иногда нужен один турнир, один матч, один сет, чтобы всё изменилось. Ей повезло, что сейчас у неё один из любимых турниров. Для меня она фаворит Индиан-Уэллса», — приводит слова Дэвенпорт Tennis.com.

В начале марта Ига попытается защитить титул чемпионки турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). Престижные соревнования пройдут с 5 по 16 марта.