Райлли Опелка поделился фото в футболке с надписью в поддержку парного разряда

114-я ракетка мира американский теннисист Райлли Опелка в социальных сетях поделился фото с футболкой с надписью, призывающей смотреть больше парных матчей.

Фото: Из личного архива Райлли Опелки

«Смотреть больше парных матчей», — написано на футболке Опелки.

Райлли Опелка раскритиковал парный разряд, заявив, что в этом виде нет специалистов. По мнению американца, парники расходуют ресурсы, корты, а билеты на их матчи не продаются. Позже в описании своего профиля в социальных сетях американец поставил хештег, призывающий смотреть больше парных встреч.

Слова Опелки вызвали большой резонанс среди спортсменов, выступающих в паре. Рохан Бопанна рассказал, что игра в парном разряде и заработок, который он получает, дали ему возможность помогать людям. Итальянец Андреа Вавассори также выступил с заявлением в поддержку парников.