Стефанос Циципас уверенно вышел в финал турнира в Дубае

Двукратный финалист турниров «Большого шлема», 11-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас вышел в финал турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ). В полуфинальном матче он обыграл 47-ю ракетку мира Таллона Грикспора из Нидерландов. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:4.

Поединок теннисистов продлился 1 час и 22 минуты. В его рамках Стефанос семь раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету Грикспора шесть эйсов, одна двойная ошибка и ни одного заработанного брейк-пойнта.

В матче за титул турнира в Дубае Циципас сразится с 21-й ракеткой мира канадцем Феликсом Оже-Альяссимом.