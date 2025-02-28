Стефанос Циципас уверенно вышел в финал турнира в Дубае
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Двукратный финалист турниров «Большого шлема», 11-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас вышел в финал турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ). В полуфинальном матче он обыграл 47-ю ракетку мира Таллона Грикспора из Нидерландов. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:4.
Дубай (м). 1/2 финала
28 февраля 2025, пятница. 18:50 МСК
47
Таллон Грикспор
Т. Грикспор
Окончен
0 : 2
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Стефанос Циципас
С. Циципас
Поединок теннисистов продлился 1 час и 22 минуты. В его рамках Стефанос семь раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету Грикспора шесть эйсов, одна двойная ошибка и ни одного заработанного брейк-пойнта.
В матче за титул турнира в Дубае Циципас сразится с 21-й ракеткой мира канадцем Феликсом Оже-Альяссимом.
Комментарии
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