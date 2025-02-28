Определились финалисты турнира ATP-500 в Дубае

28 февраля завершились полуфинальные матчи на хардовом турнире категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с финалистами соревнований.

Теннис. ATP-500, Дубай. Финал:

Стефанос Циципас (Греция) — Феликс Оже-Альяссим (Канада).

В полуфинальном матче Циципас обыграл 47-ю ракетку мира Таллона Грикспора из Нидерландов. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:4. Оже-Альяссим в трёх сетах одолел 77-ю ракетку мира французского теннисиста Кентена Алиса со счётом 5:7, 6:4, 6:3.

Турнир в Дубае проходит с 24 февраля по 1 марта. Действующим чемпионом соревнований является французский теннисист Уго Умбер. Призовой фонд турнира в этом году составил $ 3 237 670.