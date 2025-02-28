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Определились финалисты турнира ATP-500 в Дубае

Определились финалисты турнира ATP-500 в Дубае
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28 февраля завершились полуфинальные матчи на хардовом турнире категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с финалистами соревнований.

Дубай (м). Финал
01 марта 2025, суббота. 18:00 МСК
Стефанос Циципас
11
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
Не начался
1 2 3
         
         
Феликс Оже-Альяссим
21
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим

Теннис. ATP-500, Дубай. Финал:

Стефанос Циципас (Греция) — Феликс Оже-Альяссим (Канада).

В полуфинальном матче Циципас обыграл 47-ю ракетку мира Таллона Грикспора из Нидерландов. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:4. Оже-Альяссим в трёх сетах одолел 77-ю ракетку мира французского теннисиста Кентена Алиса со счётом 5:7, 6:4, 6:3.

Турнир в Дубае проходит с 24 февраля по 1 марта. Действующим чемпионом соревнований является французский теннисист Уго Умбер. Призовой фонд турнира в этом году составил $ 3 237 670.

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