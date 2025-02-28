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Стефанос Циципас почтил память жертв железнодорожной катастрофы в Греции

Стефанос Циципас почтил память жертв железнодорожной катастрофы в Греции
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Двукратный финалист турниров «Большого шлема», 11-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас почтил память жертв железнодорожной катастрофы в Греции, которая произошла ровно два года назад.

— Насколько я поняла, этот матч вы решили посвятить жертвам железнодорожной катастрофы в Греции, которая случилась два года назад. Это обещание помогало вам во время матча или, наоборот, добавляло давления и ответственности сыграть хорошо?
 — Это было скорее почтение людям, которые были вовлечены в это событие. Они прошли через очень тяжёлые времена. Это была большая трагедия для моей страны. Я чувствую определённую ответственность, потому что представляю свою страну, во всяком случае, через спорт. Я пытаюсь показывать хороший пример молодому поколению. Теннис и спорт объединяют людей, — ответил Циципас на вопрос корреспондента «Чемпионата» Екатерины Мурадян во время пресс-конференции.

Сегодня, 28 февраля, Циципас вышел в финал турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ). В полуфинальном матче он обыграл 47-ю ракетку мира Таллона Грикспора из Нидерландов. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:4.

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