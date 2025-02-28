Стефанос Циципас высказался о предстоящем матче с Оже-Альяссимом в финале турнира в Дубае

Двукратный финалист турниров «Большого шлема», 11-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас высказался о предстоящем финале турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ). В матче за титул он сразится с 21-й ракеткой мира канадцем Феликсом Оже-Альяссимом.

«Очевидно, Феликс играет очень хорошо. Все в туре в курсе. Я выйду на корт, постараюсь изо всех сил и посмотрю, что у него получится. Победа достанется лучшему», — сказал Циципас после поединка.

Сегодня, 28 февраля, Циципас в полуфинальном матче турнира в Дубае обыграл 47-ю ракетку мира Таллона Грикспора из Нидерландов. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:4.