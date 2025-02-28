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Стефанос Циципас высказался о предстоящем матче с Оже-Альяссимом в финале турнира в Дубае

Стефанос Циципас высказался о предстоящем матче с Оже-Альяссимом в финале турнира в Дубае
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Двукратный финалист турниров «Большого шлема», 11-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас высказался о предстоящем финале турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ). В матче за титул он сразится с 21-й ракеткой мира канадцем Феликсом Оже-Альяссимом.

Дубай (м). Финал
01 марта 2025, суббота. 18:00 МСК
Стефанос Циципас
11
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
Не начался
1 2 3
         
         
Феликс Оже-Альяссим
21
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим

«Очевидно, Феликс играет очень хорошо. Все в туре в курсе. Я выйду на корт, постараюсь изо всех сил и посмотрю, что у него получится. Победа достанется лучшему», — сказал Циципас после поединка.

Сегодня, 28 февраля, Циципас в полуфинальном матче турнира в Дубае обыграл 47-ю ракетку мира Таллона Грикспора из Нидерландов. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:4.

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