«Важно для меня». Циципас — о публикации философских цитат в социальных сетях

Двукратный финалист турниров «Большого шлема», 11-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас рассказал о публикации философских цитат на своей странице в социальных сетях.

— Вы иногда публикуете посты с различными философскими цитатами. У вас есть некий контент-план или вы это делаете просто, когда мысль приходит на ум? И придумываете ли вы их сами или используете какой-то сборник цитат?

— Нет-нет, я пишу их сам. Обычно я это делаю, когда у меня есть немного свободного времени, когда я не так сильно вовлечён в тренировки и соблюдение режима. У нас бывают дни, когда можно полежать на диване и немного расслабиться. Думаю, тогда у меня может появиться вдохновение. Мне просто нравится иногда писать эти маленькие тексты или фразы, потому что это открывает моё восприятие мира, показывает, как я вижу мир. Я также хочу добавлять туда юмор, потому что, я думаю, юмор необходим в нашей жизни. Так что это важно для меня, — ответил Циципас на вопрос корреспондента «Чемпионата» Екатерины Мурадян во время пресс-конференции.

Сегодня, 28 февраля, Циципас вышел в финал турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ). В полуфинальном матче он обыграл 47-ю ракетку мира Таллона Грикспора из Нидерландов. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:4.