Циципас — после победы над Грикспором: наконец-то я смогу выспаться
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Двукратный финалист турниров «Большого шлема», 11-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас прокомментировал выход в финал турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ). В полуфинальном матче он обыграл 47-ю ракетку мира Таллона Грикспора из Нидерландов. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:4.
Дубай (м). 1/2 финала
28 февраля 2025, пятница. 18:50 МСК
47
Таллон Грикспор
Т. Грикспор
Окончен
0 : 2
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11
Стефанос Циципас
С. Циципас
«Наконец-то не придётся ложиться в два часа ночи, и я смогу выспаться. Очень рад, что сегодня удалось избежать драмы. С самого начала и до конца матча я показывал хороший теннис. Мне было комфортно. Я отлично играл с задней линии и сохранял концентрацию лучше всего за эту неделю», — сказал Циципас после встречи.
В матче за титул турнира в Дубае Циципас сразится с 21-й ракеткой мира канадцем Феликсом Оже-Альяссимом.
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