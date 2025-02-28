Анжелика Кербер стала спортивным директором турнира WTA-500 в Бад-Хомбурге

Бывшая первая ракетка мира немецкая теннисистка Анжелика Кербер стала новым спортивным директором турнира категории WTA-500 в Бад-Хомбурге (Германия). Об этом сообщает пресс-служба соревнований.

«Анжелика Кербер становится новым спортивным директором Bad Homburg Open! Как бывший №1 и специалист по травяным кортам она знает, что нужно игрокам для идеальной подготовки к Уимблдону. Благодаря своему опыту и страсти она продолжит развивать турнир», — говорится в заявлении организации.

Турнир в Бад-Хомбурге пройдёт с 23 по 28 июня. Действующей чемпионкой соревнований является россиянка Диана Шнайдер.

Напомним, Кербер провела последний матч в карьере на ОИ-2024 в Париже (Франция), где дошла до стадии четвертьфинала.