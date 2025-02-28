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Борис Беккер поддержал Коккинакиса перед операцией в связи с травмой грудной клетки

Борис Беккер поддержал Коккинакиса перед операцией в связи с травмой грудной клетки
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Победитель шести турниров «Большого шлема», бывший немецкий теннисист Борис Беккер поддержал 84-ю ракетку мира австралийского теннисиста Танаси Коккинакиса, которому предстоит операция в связи с травмой грудной клетки.

Последний раз Коккинакис выходил на корт в матче парного разряда (с Ником Кирьосом) на Australian Open — 2025. Они снялись по ходу поединка первого круга с соотечественниками Джеймсом Даквортом и Александаром Вукичем при счёте 5:7, 2:3 из-за травмы Коккинакиса.

Танаси Коккинакис — победитель одного турнира «Большого шлема» в парном разряде, чемпион четырёх турниров категории ATP, а также финалист Кубка Дэвиса.

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