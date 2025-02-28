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Турнир ATP-500 в Дубае: результаты игрового дня 28 февраля

Турнир ATP-500 в Дубае: результаты игрового дня 28 февраля
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Сегодня, 28 февраля, состоялись полуфинальные матчи на хардовом турнире категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч пятого игрового дня.

Теннис. ATP-500, Дубай. 1/2 финала, 28 февраля:

Кентен Алис (Франция, Q) — Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 5:7, 6:4, 6:3;

Таллон Грикспор (Нидерланды) — Стефанос Циципас (Греция, 4) — 4:6, 4:6.

В финальном матче Циципас сразится с 21-й ракеткой мира канадцем Феликсом Оже-Альяссимом. Турнир в Дубае проходит с 24 февраля по 1 марта. Действующим чемпионом соревнований является французский теннисист Уго Умбер. Призовой фонд турнира в этом году составил $ 3 237 670.

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