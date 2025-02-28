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«Нужно играть по правилам». Кирьос — о снятии кандидатуры Синнера с премии Laureus

«Нужно играть по правилам». Кирьос — о снятии кандидатуры Синнера с премии Laureus
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Финалист Уимблдона 2022 года и чемпион семи турниров ATP австралийский теннисист Ник Кирьос отреагировал на пост в социальных сетях, где говорилось о снятии кандидатуры первой ракетки мира итальянца Янника Синнера с номинации на звание «Спортсмен года» по версии академии Laureus.

«Ну, конечно – спортивное поведение подразумевает, что нужно играть по правилам», — написал Кирьос в социальных сетях.

Напомним, согласно регламенту премии, шорт-листы номинаций Laureus формируются путём голосования более чем 1000 спортивных СМИ из более чем 70 стран. После чего Всемирная спортивная академия Laureus выбирает победителей данных шорт-листов. Синнер по итогам 2024 года в эти шорт-листы попал.

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