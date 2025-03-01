22-летний Доминик Штрикер может завершить карьеру — источник

Представитель Швейцарии 289-я ракетка мира Доминик Штрикер может завершить карьеру из-за разногласий с Федерацией тенниса Швейцарии, сообщает Neue Zürcher Zeitung.

Штрикер находится под влиянием отца, который является его агентом и считает, что Федерация тенниса Швейцарии недостаточно поддерживает его сына. Глава организации и капитан сборной в Кубке Дэвиса Алессандро Греко, а также бывший тренер Роджера Федерера Северин Люти хотят, чтобы Штрикер взял контроль над своим будущим и научился принимать решения самостоятельно. Однако сам теннисист не уверен, что ему нужно разрывать контакты с отцом.

Напомним, на Открытом чемпионате США — 2023 Штрикер дошёл до четвёртого круга, выбив 11-ю ракетку мира Стефаноса Циципаса.