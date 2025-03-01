«Это происходит естественно». Карлос Алькарас рассказал, как справляется с популярностью

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема» 21-летний испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал, как справляется с популярностью в таком возрасте.

«Правда в том, что это происходит естественно, вы просто продолжаете двигаться вперёд. Твоя семья и люди вокруг всегда помогают тебе, поддерживая тебя и направляя по правильному пути. Вы также осознаёте это сами и принимаете так естественно, как только возможно, продолжаете заниматься своими делами, не меняете свою личность, характер, что помогает справиться с этим наилучшим образом», — приводит слова Алькараса El Nuevo Dia.

На турнире категории ATP-500 в Дохе Карлос Алькарас в четвертьфинале уступил Иржи Легечке из Чехии со счётом 3:6, 6:3, 4:6. Далее испанец выступит на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе.