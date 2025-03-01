Доминик Штрикер отреагировал на слухи о своём завершении карьеры

Представитель Швейцарии 289-я ракетка мира Доминик Штрикер прокомментировал слухи о возможном завершении карьеры из-за разногласий с Федерацией тенниса Швейцарии. Ранее об этом сообщило издание Neue Zürcher Zeitung.

«Я невероятно удивлён тем, что прочитал в СМИ за последние несколько дней», — написал Штрикер на своей странице в социальных сетях.

Доминик находится под влиянием отца, который является его агентом и считает, что Федерация тенниса Швейцарии недостаточно поддерживает его сына. Напомним, на Открытом чемпионате США — 2023 Штрикер дошёл до четвёртого круга, выбив 11-ю ракетку мира Стефаноса Циципаса.