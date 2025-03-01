Алькарас ответил, могут ли молодые теннисисты повторить соперничество «Большой тройки»

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема» 21-летний испанский теннисист Карлос Алькарас ответил, есть ли сейчас игроки, которые могли бы войти в следующую «Большую тройку» после Роджера Федерера, Рафаэля Надаля и Новака Джоковича.

«Они установили планку для тенниса и того, что может быть сделано на стратосферном уровне. Есть много игроков, способных брать «Большие шлемы», побеждать лучших. Молодые игроки, к которым я отношу и себя, действительно могут бороться за великие дела. Но если говорить о соперничестве Рафы, Федерера и Джоковича, то правда в том, что повторить его будет практически невозможно. У нас будут свои битвы, у меня будут свои битвы с великими игроками, однако такое соперничество, как у них, будет почти невозможно», — приводит слова Алькараса El Nuevo Dia.