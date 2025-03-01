Арина Соболенко появилась в деловом образе на мероприятии в честь юбилея Audemars Piguet

Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала фото с мероприятия в честь юбилея люксового бренда швейцарских часов Audemars Piguet.

Фото: страница Соболенко в социальных сетях

«Празднуем 150-летие Audemars Piguet. Для меня большая честь быть частью семьи AP», — написала Соболенко на своей странице в социальных сетях.

Напомним, Соболенко объявила о начале сотрудничества с Audemars Piguet в октябре 2024 года. Далее Арина планирует выступить на турнире WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США), который пройдёт с 5 по 16 марта. Белоруска ещё ни разу не выигрывала грядущие соревнования.