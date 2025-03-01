Анна Блинкова не смогла выйти в полуфинал турнира в Остине, уступив Пегуле
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74-я ракетка мира российская теннисистка Анна Блинкова не смогла выйти в полуфинал турнира WTA-250 в Остине (США). В 1/4 финала она уступила четвёртой ракетке мира американке Джессике Пегуле со счётом 2:6, 2:6.
Остин. 1/4 финала
01 марта 2025, суббота. 00:00 МСК
4
Джессика Пегула
Д. Пегула
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
74
Анна Блинкова
А. Блинкова
Встреча продолжалась 57 минут. В её рамках Блинкова ни разу не подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала один брейк-пойнт из одного заработанного. На счету Пегулы три эйса, три двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из семи заработанных.
В полуфинале Джессика Пегула сразится с представительницей Австралии Айлой Томлянович, которая в 1/4 финала оказалась сильнее Эны Сибахары из Японии (7:5, 3:6, 7:6 (10:8).
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