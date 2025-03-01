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Элина Аванесян вышла в полуфинал турнира WTA-500 в Мериде

Элина Аванесян вышла в полуфинал турнира WTA-500 в Мериде
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45-я ракетка мира армянская теннисистка Элина Аванесян вышла в полуфинал турнира категории WTA-500 в Мериде (Мексика). В четвертьфинале она обыграла 103-ю ракетку мира из Австралии Майю Джойнт со счётом 4:6, 6:2, 6:0.

Мерида. 1/4 финала
28 февраля 2025, пятница. 23:10 МСК
Майя Джойнт
103
Австралия
Майя Джойнт
М. Джойнт
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		2 0
4 		6 6
         
Элина Аванесян
45
Армения
Элина Аванесян
Э. Аванесян

Встреча продолжалась 1 час 47 минут. В её рамках Аванесян один раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 8 брейк-пойнтов из 13 заработанных. На счету Джойнт ни одного эйса, восемь двойных ошибок и пять реализованных брейк-пойнтов из девяти заработанных.

В полуфинале соревнований Элина Аванесян встретится с победительницей матча Эмма Наварро (США) — Зейнеп Сёнмез (Турция).

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