Элина Аванесян вышла в полуфинал турнира WTA-500 в Мериде

45-я ракетка мира армянская теннисистка Элина Аванесян вышла в полуфинал турнира категории WTA-500 в Мериде (Мексика). В четвертьфинале она обыграла 103-ю ракетку мира из Австралии Майю Джойнт со счётом 4:6, 6:2, 6:0.

Встреча продолжалась 1 час 47 минут. В её рамках Аванесян один раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 8 брейк-пойнтов из 13 заработанных. На счету Джойнт ни одного эйса, восемь двойных ошибок и пять реализованных брейк-пойнтов из девяти заработанных.

В полуфинале соревнований Элина Аванесян встретится с победительницей матча Эмма Наварро (США) — Зейнеп Сёнмез (Турция).