Эмма Наварро обыграла Зейнеп Сёнмез и вышла в полуфинал WTA-500 в Мериде
Поделиться
В ночь с 28 февраля на 1 марта мск на женском хардовом турнире категории WTA-500 в Мериде (Мексика) завершился четвертьфинальный матч между 10-й ракеткой мира американкой Эммой Наварро (первый посев на турнире) и 88-й в мировом рейтинге Зейнеп Сёнмез из Турции. Победу в двух сетах одержала Наварро — 6:4, 6:2.
Мерида. 1/4 финала
01 марта 2025, суббота. 03:20 МСК
10
Эмма Наварро
Э. Наварро
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
88
Зейнеп Сёнмез
З. Сёнмез
Продолжительность матча составила 1 час 18 минут. Наварро ни разу не подала навылет, не допустила двойных ошибок и реализовала 7 из 10 брейк-пойнтов. Сёнмез не выполнила ни одного эйса при четырёх двойных ошибках и выиграла за матч четыре брейк-пойнта из пяти заработанных.
В полуфинале турнира WTA-500 в Мериде Эмма Наварро сыграет с 45-й ракеткой мира Элиной Аванесян, представляющей Армению.
Видео: Теннис: главные события 2025 года
Комментарии
- 1 марта 2025
-
05:26
-
01:00
-
00:56
-
00:54
-
00:54
-
00:22
-
00:10
-
00:08
- 28 февраля 2025
-
23:43
-
22:44
-
22:35
-
22:33
-
22:17
-
22:11
-
21:44
-
21:35
-
20:30
-
20:18
-
19:56
-
19:52
-
19:46
-
19:31
-
18:57
-
18:39
-
18:17
-
18:00
-
17:52
-
17:51
-
17:38
-
17:06
-
16:30
-
16:06
-
15:36
-
15:09
-
14:35