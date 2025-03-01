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Эмма Наварро — Зейнеп Сёнмез, результат матча 1 марта 2025, счет 2:0 (6:4, 6:2), 1/4 финала WTA-500 в Мериде

Эмма Наварро обыграла Зейнеп Сёнмез и вышла в полуфинал WTA-500 в Мериде
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В ночь с 28 февраля на 1 марта мск на женском хардовом турнире категории WTA-500 в Мериде (Мексика) завершился четвертьфинальный матч между 10-й ракеткой мира американкой Эммой Наварро (первый посев на турнире) и 88-й в мировом рейтинге Зейнеп Сёнмез из Турции. Победу в двух сетах одержала Наварро — 6:4, 6:2.

Мерида. 1/4 финала
01 марта 2025, суббота. 03:20 МСК
Эмма Наварро
10
США
Эмма Наварро
Э. Наварро
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		2
         
Зейнеп Сёнмез
88
Турция
Зейнеп Сёнмез
З. Сёнмез

Продолжительность матча составила 1 час 18 минут. Наварро ни разу не подала навылет, не допустила двойных ошибок и реализовала 7 из 10 брейк-пойнтов. Сёнмез не выполнила ни одного эйса при четырёх двойных ошибках и выиграла за матч четыре брейк-пойнта из пяти заработанных.

В полуфинале турнира WTA-500 в Мериде Эмма Наварро сыграет с 45-й ракеткой мира Элиной Аванесян, представляющей Армению.

Календарь WTA-500 в Мериде
Турнирная сетка WTA-500 в Мериде

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