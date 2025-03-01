Эмма Наварро обыграла Зейнеп Сёнмез и вышла в полуфинал WTA-500 в Мериде

В ночь с 28 февраля на 1 марта мск на женском хардовом турнире категории WTA-500 в Мериде (Мексика) завершился четвертьфинальный матч между 10-й ракеткой мира американкой Эммой Наварро (первый посев на турнире) и 88-й в мировом рейтинге Зейнеп Сёнмез из Турции. Победу в двух сетах одержала Наварро — 6:4, 6:2.

Продолжительность матча составила 1 час 18 минут. Наварро ни разу не подала навылет, не допустила двойных ошибок и реализовала 7 из 10 брейк-пойнтов. Сёнмез не выполнила ни одного эйса при четырёх двойных ошибках и выиграла за матч четыре брейк-пойнта из пяти заработанных.

В полуфинале турнира WTA-500 в Мериде Эмма Наварро сыграет с 45-й ракеткой мира Элиной Аванесян, представляющей Армению.

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