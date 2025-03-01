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Дарья Сэвилл — Паула Бадоса, результат матча 1 марта 2025, счет 0:1 (1:6, 5:3, отказ Бадосы), 1/4 финала WTA-500 в Мериде

Паула Бадоса отказалась продолжать матч 1/4 финала WTA-500 в Мериде, выигрывая по сетам
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В ночь с 28 февраля на 1 марта мск на женском хардовом турнире категории WTA-500 в Мериде (Мексика) завершился четвертьфинальный матч между 11-й ракеткой мира испанской теннисисткой Паулой Бадосой (второй посев на турнире) и 121-й в мировом рейтинге Дарьей Сэвилл из Австралии. Победа осталась за Сэвилл — Бадоса отказалась от продолжения борьбы при счёте 6:1, 3:5 в свою пользу.

Мерида. 1/4 финала
01 марта 2025, суббота. 05:00 МСК
Дарья Сэвилл
121
Австралия
Дарья Сэвилл
Д. Сэвилл
Окончен
2 : 1
Rt
1 2 3
         
1 		5
6 		3
         
Паула Бадоса
11
Испания
Паула Бадоса
П. Бадоса

Во втором сете при счёте 4:3 в пользу Сэвилл Паула Бадоса взяла медицинский тайм-аут, но вслед за этим проиграла свою подачу, после чего отказалась продолжать игру.

В полуфинале турнира WTA-500 в Мериде Дарья Сэвилл сыграет со 133-й ракеткой мира Эмилианой Аранго из Колумбии.

Календарь WTA-500 в Мериде
Турнирная сетка WTA-500 в Мериде

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