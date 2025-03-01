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Стали известны все участницы полуфиналов турнира WTA-500 в Мериде

Стали известны все участницы полуфиналов турнира WTA-500 в Мериде
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На женском хардовом турнире категории WTA-500, который проходит в эти дни в мексиканской Мериде, определились все участницы стадии 1/2 финала в одиночном разряде.

Борьбу за общую победу на этой стадии продолжат Эмма Наварро (10-я ракетка мира, первый посев на турнире, США), Элина Аванесян (45-я ракетка мира, Армения), Дарья Сэвилл (121-я в рейтинге WTA, Австралия) и Эмилиана Аранго (133-я в рейтинге WTA, Колумбия).

Теннис. WTA-500 в Мериде, женщины. Все пары 1/2 финала:

  • Эмма Наварро (США, 1) — Элина Аванесян (Армения);
  • Эмилиана Аранго (Колумбия) — Дарья Сэвилл (Австралия).
Календарь WTA-500 в Мериде
Турнирная сетка WTA-500 в Мериде

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