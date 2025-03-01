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Турнир WTA-500 в Мериде: результаты игрового дня с 28 февраля на 1 марта

Турнир WTA-500 в Мериде: результаты игрового дня с 28 февраля на 1 марта
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В ночь с 28 февраля на 1 марта мск на хардовом турнире категории WTA-500 в мексиканской Мериде прошёл очередной игровой день. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами сыгранных матчей (курсивом выделены победители).

Теннис. WTA-500, Мерида. Результаты игрового дня с 28 февраля на 1 марта мск

  • Эмилиана Аранго (Колумбия, Q) — Ребекка Шрамкова (Словакия) — 5:7, 6:3, 6:0.
  • Майя Джойнт (Австралия, Q) — Элина Аванесян (Армения) — 6:4, 2:6, 0:6.
  • Эмма Наварро (США, 1) — Зейнеп Сёнмез (Турция, WC) — 6:4, 6:2.
  • Дарья Сэвилл (Австралия, Q)Паула Бадоса (Испания, 2) — 1:6, 5:3, отказ Бадосы.
Календарь WTA-500 в Мериде
Турнирная сетка WTA-500 в Мериде

Видео: Циципас и Бадоса веселятся на тренировке

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